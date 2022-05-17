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أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-17T07:16:41+0000
أسعار صرف الدولار تستقر في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148300 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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