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أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-20T07:11:39+0000
أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147550 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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