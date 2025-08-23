أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر السبت، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.

ووفق مراسل الوكالة، فأن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140750 ديناراًُ مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراًُ لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.