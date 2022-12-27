أسعار صرف الدولار تتجاوز 157 ألف دينار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع إزاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، لتتجاوز عتبة 157 ألف دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر صرف بلغ 157300 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت بورصة الحارثية في بغداد 157100 دينار.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح أمس الاثنين، 154400 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 156750 دينارا .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 157100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 157000.