أسعار صرف الدولار.. ارتفاع في بغداد واستقرار لدى أربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 149,950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بـ 149,800 دينار يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف مراسلنا أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار استقراراً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 149,800 دينار، وسعر الشراء 149,700 دينار مقابل 100 دولار.