أسعار صرف الدولار: ارتفاع ببغداد وتذبذباً في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما شهدت اسعار الصرف تذبذبا في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم، 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت اسعار الدولار يوم امس الاثنين 148075 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار تذبذباً، حيث انخفض سعر البيع ليصل الى 148350 دينار لكل 100 دولار امريكي، وارتفع سعر الشراء ليصل إلى 148200 دينار لكل 100 دولار امريكي.