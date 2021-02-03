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أسعار سلة أوبك تقفز إلى نحو 57 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-03T09:21:44+0000
أسعار سلة أوبك تقفز إلى نحو 57 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الاربعاء، لتصل الى ما يقارب من 57 دولار متاثرة ارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 1.76 دولار ليصل الى 56.80 دولاراً، مقارنة باليوم السابق الذي بلغ 55.13 دولاراً".

وعزا بعض المختصين ان اسعار اوبك تأثرت بأسعار خامات برنت والامريكي التي ارتفعت اليوم ايضا متأثرة بخفض انتاج اوبك وتراجع مخزونات النفط الامريكية الذي انعش الطلب على النفط في الاسواق مرة اخرى. 

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيفة (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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