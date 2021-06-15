أسعار سلة أوبك ترتفع وتقترب من 72 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، ليقترب من 72 دولارا، متاثرة بارتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفع بمقدار 68 سنتا لتصل الى 71.99 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة الماضية التي بلغ السعر فيها 71.31 دولاراً.

وعزا بعض المختصين ارتفاع اسعار المنظمة الى تاثرها بالخامات النفطية الاخرى مثل برنت والخام الامريكي المعيارين الاساسيين اللذين يحددان اسعار النفط لاكثر من ثلثي اسعار النفط العالمية.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).