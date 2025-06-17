أسعار خام البصرة فوق 70 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ سجلت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط انخفاضا طفيفاً، اليوم الثلاثاء، إلا أنها استقرت فوق 70 دولاراً للبرميل الواحد مع استمرار التصعيد بين ايران واسرائيل.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 3 سنتات بما يعادل 0.4%‎‎ ليصل إلى 70.4 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 3 سنتات ايضا بما يعادل 0.4 % ‎ليصل الى 72.84 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل مما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة و تعطل إمدادات نفطي في ايران. وبلغ سعر خام برنت 74.4 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 73.11 دولاراً .