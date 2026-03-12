أسعار خام البصرة تهبط وسط ارتفاع النفط بالأسواق العالمية

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعية الثقيل والمتوسط، اليوم الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضا قدره 1.7 دولاراً بما يعادل 1.16%، ليصل إلى 90.89 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام البصرة المتوسط بمقدار 1.7 دولاراً أيضاً بنسبة 1.14% ليبلغ 92.84 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط، بعد ‌أن بعد تعرضت ناقلتان اجنبيتان تحملان وقوداً عراقياً لهجوم في المياه الإقليمية العراقية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

فيما سجل خام برنت 97.67 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 92.36 دولاراً.