أسعار خام البصرة تنخفض مع هبوط النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط ، يوم الثلاثاء، مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 86 سنتا بما يعادل 1.30%‎‎ ليصل إلى 64.47 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 85 سنتا بما يعادل 1.24% ‎ليصل 67.72 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط مع ترقب الأسواق لمحادثات ثلاثية مرتقبة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، والتي قد تسفر عن إنهاء الحرب في أوكرانيا ورفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وبلغ سعر خام برنت 65.53 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.36 دولاراً.