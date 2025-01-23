أسعار خام البصرة تنخفض مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.18 دولاراً بما يعادل 1.51% ليصل إلى 76.84 دولاراً، كما تراجع سعر الخام المتوسط 1.18 أيضاً بما يعادل 1.45% ليصل إلى 80.09 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط العالمية بسبب عدم اليقين من تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب على عدة دول على النمو الاقتصادي العالمي.

وسجل خام برنت اليوم 78.80 دولاراً بانخفاض بلغ 20 سنتاً أو ما يعادل 0.20% وانخفض خام تكساس الأمريكي 28 سنتاً إلى 75.26 دولاراً.