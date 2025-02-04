أسعار خام البصرة تنخفض مجددا مع هبوط النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 65 سنتا بما يعادل 0.87% ليصل الى 74.33 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 65 سنتا ايضا بما يعادل 0.83 % ليصل الى 77.58 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمية مع تأجيل ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا اكبر موردي النفط الى الولايات المتحدة لمدة شهر.

وسجل خام برنت اليوم 7554 دولارا بانخفاض بلغ 42 سنتا وسجل خام تكساس الأمريكي 72.35 دولارا بانخفاض بلغ 81 سنتا.