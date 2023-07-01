أسعار خام البصرة تغلق على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ اغلق خام البصرة عند التسوية على ارتفاع وسجل مكاسب اسبوعية، اسوة بباقي الخامات من برنت والامريكي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 84 سنتا ليصل الى 72.02 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.59 دولار بما يعادل 2.25%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 84 سنتا ليصل الى 75.17 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.42 دولار او ما يعادل 1.93%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 66 سنتا ليصل الى 74.90 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.05 دولار او ما يعادل 1.42%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 76 سنتا ليصل الى 69.16 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.48 دولار او ما يعادل 2.14% .

وشهدت أسعار ارتفاع مع خشية الأسواق من شح المعروض بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي، في وقت تعتزم فيه السعودية تنفيذ خفض جديد للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو تموز.