أسعار خام البصرة تغلق على خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة عند التسوية على انخفاض وسجل خسارة اسبوعية، اسوة بباقي الخامات من برنت والامريكي.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 3.03 دولارات ليصل الى 70.61 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.36 دولار بما يعادل 1.89%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 3.03 دولارات ليصل الى 73.75 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.37 دولار او ما يعادل 1.82%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 29 سنتا ليصل الى 73.85 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 2.76 دولار او ما يعادل 3.6%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على خسارة ايضا بمقدار 35 سنتا ليصل الى 69.16 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 2.62 دولار او ما يعادل 3.65% .

وشهدت أسعار النفط انخفاضا خلال الاسبوع الماضي بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأميركية.