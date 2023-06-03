أسعار خام البصرة تغلق على خسارة اسبوعية

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة عند التسوية على ارتفاع الا انه سجل خسارة اسبوعية بعد سلسلة انخفاضات شهدتها الأسعار الاسبوع الماضي.

واغلق خام البصرة الثقيل في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 2.34 دولار ليصل الى 70.40 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.63 دولار بما يعادل 2.26%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 2.34 دولار ليصل الى 73.55 دولارا، الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.3 دولار او ما يعادل 1.74%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.85 دولار ليصل الى 76.13 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 82 سنتا او ما يعادل 1.07%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 1.64 دولار ليصل الى 71.74 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 93 سنتا او ما يعادل 1.28% .

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا يوم الجمعة بعد سلسلة تراجعات خلال الاسبوع الماضي وسط انتعاش المعنويات نتيجة لإقرار مشروع قانون سقف الدين الأميركي وفي وقت قيمت فيه الأسواق احتمالية تنفيذ أوبك+ لخفض في الإنتاج لدعم الأسعار في اليومين المقبلين.