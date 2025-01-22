أسعار خام البصرة تعاود الارتفاع مع استقرار النفط عالميا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 42 سنتا بما يعادل 0.54% ليصل الى 87.02 دولاراً، و ارتفع أسعار خام المتوسط 42 سنتا ايضا بما يعادل 0.52% ليصل الى 81.27 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط العالمية بعد اعلان الرئيس الامريكي ترامب عن خط لتعزيز إنتاج النفط والغاز في أمريكا وفرض رسوم الجمركية على الواردات النفطية من كندا .

وسجل خام برنت اليوم 79.33 دولارا بارتفاع بلغ سنتا واحدا او ما يعادل 0.01% وانخفض خام تكساس الامريكي 9 سنتات الى 75.74 دولارا.