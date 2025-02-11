أسعار خام البصرة ترتفع مع الصعود العالمي للنفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 46 سنتا بما يعادل 0.60% ليصل الى 75.42 دولاراً، وارتفع أسعار خام المتوسط ايضا 45 سنتا بما يعادل 0.58 % ليصل الى 78.57 دولاراً

وارتفعت أسعار النفط العالمية مع قيام شركة أرامكو السعودية بتسعير أعلى للنفط لآسيا مع زيادة الطلب من الصين والهند.

وسجل خام برنت اليوم 76.06 دولارا بارتفاع بلغ 19 سنتا، وسجل خام تكساس الأمريكي 72.47 دولارا بارتفاع بلغ 15 سنتا.