أسعار خام البصرة ترتفع مدعومة بالصعود العالمي للنفط

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 36 سنتا بما يعادل 0.60%‎‎ ليصل الى 59.98 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 36 سنتا بما يعادل 0.59% ‎ليصل 61.13 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات، والأمل في اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما استوعب المستثمرون أنباء عن سعي واشنطن لشراء كميات من النفط لتخزينها في احتياطياتها الاستراتيجية.