أسعار خام البصرة ترتفع لأكثر من 5 دولارات خلال شهر واحد

شفق نيوز/ أرتفعت أسعار خام البصرة، إلى أكثر من 5 دولارات خلال شهر تموز، وفقا لمنظمة "أوبك".

وقالت "اوبك" في تقريرها الشهري اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر تموز معدل 78,82 دولاراً بارتفاع بلغ 5.79 دولارات مقارنة 73.03 دولاراً لشهر حزيران".

وأضافت ان، "أسعار خام البصرة المتوسط ارتفعت من شهر كانون الثاني ولغاية شهر تموز بنسبة 7.9%".

وبينت المنظمة، أن "أسعار خام البصرة سجلت منذ بداية العام الحالي، ولغاية شهر تموز 2023 معدل 76.75 دولاراً، منخفضا بنسبة 26.5% عن اسعار العام 2022 والتي بلغت معدل 104.02 دولارات".

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.