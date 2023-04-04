أسعار خام البصرة ترتفع إلى أكثر من 6%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الخميس، إلى اكثر من 6% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 5.16 دولارات بما يعادل 6.98% ليصل الى 79.07 دولارا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا بمقدار 5.16 دولارات بما يعادل 6.65% ليصل الى 82.75 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار النفط يوم أمس مع إعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليونين برميل يوميا مما اثار خوف المستثمرين من حدوث شحة في العرض، على الرغم من توقعات بحدوث كساد في اوربا وامريكا.