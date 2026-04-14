أسعار خام البصرة ترتفع أكثر من 2% رغم تراجع النفط

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2% وسط تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 2.48 دولار بما يعادل 2.16%، ليصل إلى 117.45 دولاراً للبرميل. كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 2.48 دولار أيضاً بنسبة 2.12% ليبلغ 119.55 دولاراً للبرميل.

وواصلت أسعار النفط تذبذبها، مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران، لتنخفض اليوم الثلاثاء حيث أدت مؤشرات الحوار المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما إلى تقليل المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات الناجمة عن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى المتوسط السعري لخامي دبي وعُمان.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتُسعّر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق. في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.