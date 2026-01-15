أسعار خام البصرة ترتفع رغم تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.11 دولاراً بما يعادل 1.88%‎‎ ليصل إلى 60.18 دولاراً، كما صعدت أسعار خام البصرة المتوسط 86 سنتاً بما يعادل 1.40% ليصل 62.48 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط عقب تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أُبلغ بأن عمليات القتل في حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات بدأت تتراجع، مشيراً إلى عدم وجود خطط حالياً لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق، ما خفّف من حدة القلق في الأسواق ودفع المستثمرين إلى تقليص الإقبال على الملاذات الآمنة.