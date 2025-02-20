أسعار خام البصرة ترتفع رغم تراجع النفط العالمي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس، بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ على أسعار النفط عالمياً.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 65 سنتا بما يعادل 0.87% ليصل الى 75.74 دولارا، وارتفع أسعار خام المتوسط 65 سنتا ايضا بما يعادل 0.83% ليصل الى 78.79 دولارا .

وسجل خام برنت اليوم 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.82 دولارا للبرميل وسجل خام تكساس الامريكي 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولارا للبرميل.

وتراجعت اسعار النفط قليلا بعد ان أظهر تقرير للصناعة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ومع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية .