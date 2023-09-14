أسعار خام البصرة ترتفع بأكثر من 6 دولارات خلال شهر آب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بأكثر من 6 دولارات خلال شهر آب وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر اب بلغ معدل 85.38 دولاراً بارتفاع بلغ 6.56 دولارات وبنسبة ارتفاع 8.32% مقارنة بشهر اب الذي بلغت الاسعار فيه معدل 78.82 دولارات".

واضافت ان "اسعار خام البصرة سجلت في منذ بداية العام الحالي ولغاية اب 2023 معدل 77.90 دولاراً منخفضاً بنسبة 32.44% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي بلغت معدل 103.17 دولارات".

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.