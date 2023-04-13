أسعار خام البصرة تخالف التوقعات وتقفز إلى أكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة يوم الخميس، إلى أكثر من 1% لتخالف التوقعات بعد انخفاض اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 95 سنتا أو ما يعادل 1.18% لتصل الى 81.41 دولارا .

وارتفعت ايضا اسعار خام البصرة المتوسط 95 سنتا او ما يعادل 1.13% لتصل الى 84.89 دولارا.

وارتفعت اسعار النفط عالميا خلال الأسبوع الحالي مع اعلان دول منظمة اوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، قبل ان تنخفض اليوم قليلا مع التخوف من الركود الاقتصادي في اوروبا وامريكا.