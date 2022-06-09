أسعار خام البصرة تتعدى 112 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، ليصل الى اكثر من 112 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.80 سنتاً وبنسبة تغيير بلغت 0.72% ليصل الى 112.40 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفعت أيضاً جميع اسعار خامات منظمة اوبك حيث بلغ سعر خام جيراسول الانغولي 126.22 دولاراً بارتفاع بلغ 2.13 دولاران، فيما بلغ خام مربان الاماراتي 120.08 دولاراً بارتفاع 1.01دولار واحد، وبلغ الخام العربي السعودي 119.37 دولاراً بارتفاع بلغ 0.64 سنتاً، وسجل مزيج ايران الثقيل 118.14 دولاراً بارتفاع 1.95 دولار، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 127.82 دولاراً بارتفاع بلغ 2.20 دولاران، وبلغ خام بوني النيجيري 128.44 دولاراً بارتفاع بلغ 2.06 دولاران.

وارتفعت اسعار النفط، اليوم الاربعاء، مع شح المعروض وبيانات انخفاض المخزون الامريكية.