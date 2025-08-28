أسعار خام البصرة تتراجع مع انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار نفطيّ البصرة الثقيل والمتوسط ، يوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.30 دولاراً بما يعادل 1.94%‎‎ ليصل إلى 65.82 دولاراً، وانخفضت أسعار خام 1.30 دولاراً بما يعادل 1.84% ‎ليصل 69.27 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط في وقت تجاهل فيه المتعاملون محاولات الولايات المتحدة دفع الهند إلى وقف وارداتها من الخام الروسي، بينما حذّر مراقبو السوق من احتمال تشكّل فائض في المعروض العالمي خلال الأشهر المقبلة.

وبلغ سعر خام برنت 67.52 دولاراً فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.57 دولاراً.