أسعار خام البصرة تتراجع لأكثر من 2% مع استقرار النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، إلى أكثر من 2% مع استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.91 دولار بما يعادل 2.76%‎‎ ليصل الى 67.37 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.91 دولار بما يعادل 2.64% ‎ليصل 70.42 دولارا.

واستقرت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات، وسط استمرار المخاوف من فائض في المعروض النفطي العالمي على الرغم من وجود مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات الروسية.

وبلغ سعر خام برنت 68.76 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 66.27 دولارا.