أسعار خام البصرة تتجاوز 84 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة، يوم الاربعاء، بأكثر من 1% مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.33 دولار، بما يعادل 1.68% ليصل الى 80.40 دولاراً.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا بمقدار 1.33 دولار بما يعادل 1.61% ليصل الى 84.08، دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت اسعار النفط عالميا لليوم الثالث على التوالي مع اعلان دول منظمة اوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا، اضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليونين برميل يوميا .