أسعار خام البصرة تتجاوز 73 دولاراً

2023-03-23T06:20:50.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة (الثقيل والخفيف)، يوم الخميس، بأكثر من 4%  مع انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الدولار.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.08 دولارات، بما يعادل 4.59% ليصل الى 70.21 دولاراً.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا بمقدار 3.08 دولارات بما يعادل 4.34% ليصل الى 73.99 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار النفط خلال الايام الثلاثة الماضية مع انتعاش الطلب الصيني والتزام منظمة أوبك+ بتخفيضاتها، فضلا عن انخفاض أسعار الدولار.

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