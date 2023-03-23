أسعار خام البصرة تتجاوز 73 دولاراً
2023-03-23T06:20:50.000000Z
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة (الثقيل والخفيف)، يوم الخميس، بأكثر من 4% مع انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الدولار.
وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.08 دولارات، بما يعادل 4.59% ليصل الى 70.21 دولاراً.
كما ارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا بمقدار 3.08 دولارات بما يعادل 4.34% ليصل الى 73.99 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفعت أسعار النفط خلال الايام الثلاثة الماضية مع انتعاش الطلب الصيني والتزام منظمة أوبك+ بتخفيضاتها، فضلا عن انخفاض أسعار الدولار.