أسعار خام البصرة تتجاوز 70 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بنسبة 1.2%، اليوم الخميس، مع استقرار أسعار النفط العالمي.

وسجلت أسعار خام البصرة الثقيل ارتفاعًا قدره 71 سنتًا، ليصل إلى 70.08 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار خام المتوسط بنفس القيمة لتصل إلى 73.08 دولارًا.

واستقرت أسعار النفط العالمي بعد هبوطها في الجلسة السابقة، حيث عوضت مؤشرات ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، المخاوف بشأن الطلب في أماكن أخرى، وخاصة في الصين.