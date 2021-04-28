أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ عاودت أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء، الارتفاع مرة أُخرى متأثرة بالخامات النفطية الاخرى بعد توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 65.43 دولاراً للبرميل بمقدار 0.91 دولار، أو بنسبة 1.41% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 61.49 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغت نسبته 0.85%.

وسجل سعر النفط البصرة الخفيف اعلى الاسعار من بين أعضاء منظمة أوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف 64.99 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 63.90 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 64.28 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 64.20 دولارا، وجيراسول الانغولي 64.67 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت على 66.11 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي على 63.19 دولارا.