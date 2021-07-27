أسعار خام البصرة الخفيف تواصل الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، ليسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك متأثراً بارتفاع أسعار النفط العالمية .

وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 75.51 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.19%، وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 69.93 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت6.4%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 73.85 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 69.25 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.32 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 73.36 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 72.92 دولاراً، وجيراسول الانغولي 73.06 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ليصل خام برنت على 74.90 دولاراً، وخام غرب تكساس 72.18 دولاراً للبرميل.