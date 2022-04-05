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أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالميا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T11:08:54+0000
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالميا

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، مع شح الامدادات للنفط الخام ليسجل أكثر من 98 دولارا للبرميل .

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.44 دولارات وبنسبة تغيير 3.61% ليصل الى 98.66 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 106 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 2.78 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 103.33 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 0.77 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 110.65 دولارات بارتفاع بلغ 2 دولار، وبلغ مزيج إيران الثقيل 105.99 دولارات بارتفاع بلغ 2.11 دولار، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 108.66 دولارات بارتفاع بلغ 1.66 دولار".

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت اليوم نتيجة ارتفاع الطلب وشح الإمدادات، وتوقعات بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعد اتهامهم بالمجازر في اوكرانيا مما يتخوف من توقف تدفقات روسيا النفطية والغازية.

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