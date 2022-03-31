سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T09:10:33+0000
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالمياً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، مع شح الامدادات للنفط الخام ليسجل اكثر من 101 دولار للبرميل .

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.68 دولارا وبنسبة تغيير 0.67% ليصل الى 101.54 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا معظم خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 111.27 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.57 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 119.84 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.22 دولارا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 115.64 دولارا بارتفاع بلغ 4.03 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 109.27 دولارات بارتفاع بلغ 4.38 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 114.33 دولارا بارتفاع بلغ 3.95 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت يوم امس الاربعاء نتيجة ارتفاع الطلب وشح الامدادات، وتوقعات بالتزام اوبك+ بالزيادة المحددة لأعضائها البالغة 400 الف برميل، فيما انخفضت الاسعار صباح هذا اليوم الخميس مع تصريحات امريكية بتحرير براميل النفط من احتياطاتها الاستراتيجية للحد من ارتفاع اسعار النفط.

related

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

Date: 2021-09-25 05:35:47
في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

Date: 2022-03-22 09:14:48
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-12-08 10:10:06
ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

Date: 2021-09-14 09:23:31
خام البصرة الخفيف يرتفع ويسجل أعلى الاسعار في منظمة أوبك

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

Date: 2021-07-22 09:45:47
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف

النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-25 07:37:44
النفط يسجل ارتفاعا جديداً وبرنت يلامس 76 دولاراً للبرميل