أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع مع شح المعروض عالمياً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الخميس، مع شح الامدادات للنفط الخام ليسجل اكثر من 101 دولار للبرميل .

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 0.68 دولارا وبنسبة تغيير 0.67% ليصل الى 101.54 دولار للبرميل الواحد.

وارتفعت ايضا معظم خامات منظمة اوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 111.27 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.57 دولارا، وسجل مزيج مربان الإماراتي 119.84 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.22 دولارا للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 115.64 دولارا بارتفاع بلغ 4.03 دولارات، وبلغ مزيج ايران الثقيل 109.27 دولارات بارتفاع بلغ 4.38 دولارات، وبلغ خام بوني النيجيري الخفيف 114.33 دولارا بارتفاع بلغ 3.95 دولارات".

وكانت اسعار النفط قد ارتفعت يوم امس الاربعاء نتيجة ارتفاع الطلب وشح الامدادات، وتوقعات بالتزام اوبك+ بالزيادة المحددة لأعضائها البالغة 400 الف برميل، فيما انخفضت الاسعار صباح هذا اليوم الخميس مع تصريحات امريكية بتحرير براميل النفط من احتياطاتها الاستراتيجية للحد من ارتفاع اسعار النفط.