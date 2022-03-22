سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-22T09:14:48+0000
أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، اكثر من 2 بالمئة ليسجل أكثر من 104 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.06 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.01% ليصل الى 104.80 دولارات للبرميل الواحد.

فيما ارتفعت ايضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 109.18 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 8.55 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 111.60 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 3.13 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 118.50 دولارا بارتفاع بلغ 7.62 دولارات، ومزيج ايران الثقيل 110.63 دولارا بارتفاع بلغ 6.86 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 116.09 دولارا بانخفاض بلغ 6.91 دولارات.

وارتفعت اسعار النفط مرة اخرى خلال اليومين نتيجة تدارس بعض الدول الأوربية للاستغناء عن النفط الروسي اضافة الى عدم تمكن بعض الدول المنتجة للنفط في اوبك+ للوصول الى سقوف الانتاج التي حددتها منظمة اوبك+ في اجتماعها الشهري.

related

النفط يصعد بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات الطلب القوية

Date: 2021-05-12 05:40:59
النفط يصعد بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وتوقعات الطلب القوية

النفط يرتفع بعد آمال بتحفيز امريكي ضخم

Date: 2021-01-20 05:33:19
النفط يرتفع بعد آمال بتحفيز امريكي ضخم

النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

Date: 2021-04-16 07:10:23
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2021-04-14 05:37:59
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" يلامس 50 دولاراً للبرميل

Date: 2020-11-25 05:41:16
أسعار النفط تواصل الارتفاع و"برنت" يلامس 50 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع في الأسواق العالمية

Date: 2021-09-01 05:18:41
النفط يرتفع في الأسواق العالمية

النفط يواصل ارتفاعه ويلامس 75 دولاراً للبرميل

Date: 2021-06-16 05:33:53
النفط يواصل ارتفاعه ويلامس 75 دولاراً للبرميل

الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

Date: 2021-07-14 06:37:49
الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار