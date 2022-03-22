أسعار خام البصرة الثقيل ترتفع فوق 104 دولارات

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الثلاثاء، اكثر من 2 بالمئة ليسجل أكثر من 104 دولارات للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 2.06 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.01% ليصل الى 104.80 دولارات للبرميل الواحد.

فيما ارتفعت ايضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 109.18 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 8.55 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 111.60 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 3.13 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 118.50 دولارا بارتفاع بلغ 7.62 دولارات، ومزيج ايران الثقيل 110.63 دولارا بارتفاع بلغ 6.86 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 116.09 دولارا بانخفاض بلغ 6.91 دولارات.

وارتفعت اسعار النفط مرة اخرى خلال اليومين نتيجة تدارس بعض الدول الأوربية للاستغناء عن النفط الروسي اضافة الى عدم تمكن بعض الدول المنتجة للنفط في اوبك+ للوصول الى سقوف الانتاج التي حددتها منظمة اوبك+ في اجتماعها الشهري.