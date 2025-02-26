أسعار خامي البصرة تنخفض لأكثر من 2% رغم ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط، اليوم الاربعاء، الى اكثر من 2% رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.76 دولار بما يعادل 2.31% ليصل الى 73.45 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 1.76 أيضا بما يعادل 2.22% ليصل الى 77.50 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط قليلا بعد ان أظهر تقرير للصناعة انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية و مع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية .

وسجل خام برنت اليوم ارتفاعا 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 73.16 دولارا للبرميل وسجل خام تكساس الأمريكي ارتفاعا ايضا 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.06 دولارا للبرميل.