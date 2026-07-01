أسعار خامي البصرة تقفز بأكثر من 3% على وقع صعود النفط العالمي

شفق نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط العراقي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع المكاسب التي حققتها أسواق الطاقة العالمية.

وصعد خام البصرة الثقيل ليصل إلى 62.98 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بلغت 2.32 دولار أو ما يعادل 3.82%، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط إلى 65.08 دولاراً للبرميل، بنمو نسبته 3.70%.

وعلى الصعيد العالمي، نمت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 69.77 دولاراً للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.39%، كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.21 دولاراً للبرميل بزيادة طفيفة بلغت 26 سنتاً.

وإقليمياً، سجل الخام العربي الخفيف السعودي قفزة بنسبة 3.00% ليصل إلى 78.87 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام الشاهين القطري بنسبة 2.87% مسجلاً 67.84 دولاراً، وصعد خام داس الإماراتي بمعدل 0.33% ليغلق عند 66.89 دولاراً للبرميل.

وخلافاً لهذا الاتجاه الصعودي، سجلت سلة خامات أوبك تراجعاً بنسبة 3.60% لتستقر عند 77.37 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي حافظ فيه خام دبي على استقراره السعري عند 79.52 دولاراً للبرميل.