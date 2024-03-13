أسعار خامي البصرة ترتفع بالتزامن مع صعود النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.30 دولار ليصل الى 77.96 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.25 دولار ليصل الى 81.26 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأمريكي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.