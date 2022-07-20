أسعار تتراجع النفط قبل بيانات المخزون في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، متأثرة بجهود البنك المركزي العالمي لكبح التضخم وقبل الزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية مع ضعف الطلب على المنتجات.

وانخفضت أسعار خام برنت لشهر سبتمبر/ أيلول 51 سنتًا، أو 0.48٪، إلى 106.85 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس / آب 34 سنتًا ، أو 0.33٪ ، إلى 103.88 دولارات للبرميل.

تراجعت أسعار النفط في الجلسة السابقة ، حيث علقت في شد الحبل بين مخاوف العرض بسبب العقوبات الغربية على روسيا والضغوط على مؤشرات من محافظي البنوك المركزية بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

واستقر كلا العقدين على ارتفاع بنحو 1٪ يوم الثلاثاء بفعل شح الإمدادات على مستوى العالم ، الأمر الذي أبقى هوامش برنت الفورية في تراجع واسع عند حوالي 4.40 دولارات للبرميل.

يوم الجمعة ، انخفض الاهتمام المفتوح في العقود الآجلة لبورصة نيويورك التجارية إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2015 حيث قام المستثمرون بقطع الأصول الخطرة مثل السلع ، قلقين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

في الولايات المتحدة ، ارتفعت مخزونات الخام بنحو 1.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 15 يوليو تموز، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

من المتوقع صدور بيانات مخزون النفط الخام والوقود الرسمية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) يوم الأربعاء الساعة 1530 بتوقيت جرينتش ويراقب التجار الطلب الضمني.

رويترز