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أسعار الأرز الآسيوي ترتفع والعراق يطلب شراء الرز التايلندي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-12T06:19:38+0000
أسعار الأرز الآسيوي ترتفع والعراق يطلب شراء الرز التايلندي

شفق نيوز/ قفزت أسعار الأرز المصدر من أهم المراكز الآسيوية وسط طلب قوي، في حين أشار التجار أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن بسبب أزمة أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الأرز المكسورة بنسبة 5 ٪ في تايلاند من 415 دولارًا الى 428 دولارًا للطن، في المتوسط وهو الذروة منذ أواخر حزيران، من 400 إلى 403 دولارًا قبل أسبوع.

وقال متعاملون في بانكوك إنه مع ارتفاع أسعار الذرة والقمح، كان صانعو العلف الحيواني يتطلعون إلى استخدام المزيد من الأرز المكسور، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات.

وقال احد تجار الرز التايلندي إنه تلقى مؤخرًا اهتمامًا من مشترين في العراق الذي عاد من جديد لاستيراد الرز التايلندي كما تلقينا عروضاً ايضا من ايران وأوروبا والولايات المتحدة لأنواع مختلفة من الأرز الأبيض التايلاندي.

وقالت وزارة التجارة التايلندية أنها صدرت 459752 طنا من الأرز بقيمة 234 مليون دولار في كانون الثاني، بزيادة 8.92٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

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