أسعار النفط.. مكاسب أسبوعية لخام البصرة

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 76 سنتا ليصل إلى 116.59 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.62 دولارا، أي ما يعادل 1.41.%.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 76 سنتا دولارا ليبلغ 118.69 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 1.62 دولارا، أو ما يعادل 1.38%.

وفي الوقت الذي حقق خام البصرة مكاسب، شهدت أسعار النفط العالمية، تراجعا كبيرا وخسائر بنسبة 16% خلال الأسبوع، وهذا أسوأ أداء أسبوعي للأسعار منذ أبريل/نيسان 2020، بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي دبي ووعُمان، من خلال جمع السعرين وقسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتسعر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط"، أيضاً بعلاوة أو خصم.