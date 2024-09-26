أسعار النفط مستقرة مع تراجع المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، يوم الخميس، بعد هبوطها في الجلسة السابقة حيث عوضت مؤشرات على ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، المخاوف بشأن الطلب في أماكن أخرى وخاصة في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 73.55 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 69.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش.

وقال بنك إيه إن زد للأبحاث إن "أي انتعاش في الإنتاج الليبي من شأنه أن يعود إلى سوق تعاني بالفعل من مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين".

ومع ذلك، ارتفع الطلب على البنزين على أساس أسبوعي من المنتجات المعروضة إلى أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في حين ارتفعت إمدادات المقطرات إلى السوق إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا.