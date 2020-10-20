أسعار النفط في انخفاض لليوم الرابع مع اشتداد مخاوف موجة كورونا الثانية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، يوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تجدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مما يخنق التعافي الواعد في الطلب على الوقود ، في حين يؤدي تزايد الإنتاج من ليبيا إلى زيادة الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 32 34 سنتا او 0.80 بالمئة إلى 42.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 31 سنتا يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الاجلة لغرب تكساس الوسيط 29 سنتا او 071 بالمئة ليصل الى 40.77 دولار.

تجاوزت حالات الإصابة بكوفيد -19 40 مليونًا يوم الاثنين، مع تزايد الموجة الثانية في أوروبا وأمريكا الشمالية مما أدى إلى حملات إغلاق جديدة.

وتعهد اجتماع يوم الاثنين للجنة وزارية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بدعم سوق النفط مع تنامي المخاوف من تفشي الإصابات.

في الوقت الحالي، تلتزم أوبك + باتفاق لكبح الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا حتى كانون الاول، ثم تقليص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميًا في كانون الثاني.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث في مذكرة "لا نعتقد أن أسواق النفط في وضع يمكنها من امتصاص حوالي 2٪ من الإمدادات العالمية التي من المتوقع أن تستأنف أوبك + من 1 كانون الثاني 2021".

وقال إن زيادة الإنتاج من ليبيا، التي تعمل خارج اتفاق أوبك +، يزيد من مخاوف زيادة المعروض.

في غضون ذلك، سيراقب التجار بيانات مخزون الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، يتوقع المحللون تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة على الأرجح في الأسبوع الأخير.



