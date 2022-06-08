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أسعار النفط فوق 121 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-08T05:34:31+0000
أسعار النفط فوق 121 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، متوقعة انخفاض مخزونات النفط الأمريكية، في حين قدمت توقعات الطلب القوي في موسم القيادة القادم الدعم أيضًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس آب 45 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 121.02 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ 31 مايو أيار.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو تموز 119.94 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 53 سنتًا، أو 0.44٪، بعد أن وصل إلى أعلى تسوية له منذ الثامن من مارس آذار في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا في مذكرة "من المتوقع أن تظل سوق النفط ضيقة حيث سيستمر جانب العرض في سرد قصة انخفاض المخزونات، ومن المرجح أن تسجل مخزونات النفط الخام المزيد من السحب مع اشتداد موسم القيادة والعطلة".

خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بنحو الثلث، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ضاعف من الأضرار الناجمة عن جائحة COVID-19، وأن العديد من البلدان تواجه الآن ركودا.

في غضون ذلك، لا تزال الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يدفع الاسعار نحو الارتفاع.

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