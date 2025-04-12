أسعار النفط على طاولة مباحثات عراقية - فنزويلية

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الفنزويلي، إيفان جيل بينتو، يوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وكراكاس في مجال الطاقة، والتجارة، والاستثمار، وأهمية التنسيق لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء حسين مع إيفان جيل بينتو على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي (ADF2025) المنعقد في ولاية أنطاليا التركية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفنزويلا، لاسيما في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ضمن منظمة (أوبك)".

وأضاف البيان، "كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق النفطية العالمية، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء".

وأعرب حسين، عن "تطلع العراق إلى توسيع التعاون مع فنزويلا، لاسيما في مجال الشركات النفطية والقطاعات الاقتصادية الواعدة"، مؤكداً "أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين".

من جانبه، أكد إيفان جيل بينتو، بحسب البيان، التزام بلاده بتعزيز الحوار الثنائي، موجهاً دعوة رسمية إلى فؤاد حسين لزيارة فنزويلا، ومعرباً عن ترحيبه بزيارة العاصمة كراكاس في أقرب وقت ممكن لمواصلة النقاش حول آفاق التعاون المشترك.

كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث شدد الجانبان على أهمية "اعتماد الحلول السياسية للأزمات، واحترام سيادة الدول"، وفق البيان.