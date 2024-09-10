أسعار النفط دون 70 دولاراً لأول مرة منذ 3 سنوات

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط، مساء الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، في امتداد جديد لانخفاض الأسعار الناجم عن الإمدادات القوية ومخاوف الطلب وتزايد عمليات البيع بغرض المضاربة.

وانخفض سعر المؤشر العالمي لعقود مزيج برنت الآجلة بنسبة 3.8%، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.2%، مسجلاً أيضاً أدنى سعر خلال اليوم منذ ديسمبر 2021.

وأثارت البيانات الاقتصادية المتشائمة من الصين والولايات المتحدة المخاوف بشأن الطلب على النفط في أكبر مستهلكين للخام، مما زاد من مخاوف حدوث فائض في العام المقبل. وتفاقم ذلك بسبب ارتفاع الإنتاج في الدول المنتجة خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول.

ويأتي هذا التراجع رغم تأجيل تحالف "أوبك+" خطته الأصلية لإضافة 180 ألف برميل يومياً الشهر المقبل، إذ يستأنف تدريجياً عودة الإنتاج المتوقف منذ 2022 في محاولة لدعم الأسعار.

وحتى بعد تعديل خطة الإنتاج، أبقت "أوبك" على توقعاتها للطلب عند نفس مستوياتها في تقريرها الشهري الصادر هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تنشر وكالة الطاقة الدولية –التي توقعت في السابق تحقيق فائض في العام المقبل– تقريرها الشهري الخاص هذا الأسبوع.