أسعار النفط توسع خسائرها

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من 1٪ يوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي مع تخلي المستثمرين عن مراكز شراء بسبب مخاوف من أن أوبك قد توافق على زيادة الإمدادات العالمية في اجتماع هذا الأسبوع.

ونزل خام برنت 71 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 62.98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بعد أن فقد 1.1 بالمئة في اليوم السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 59.85 دولارا للبرميل بعد أن فقد 1.4 بالمئة يوم الاثنين.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن المستثمرين قلقون من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، مجموعة تعرف باسم أوبك +، ستعزز إنتاج النفط.

وتجتمع المجموعة يوم الخميس ويمكن أن تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وتراجع نمو نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في شباط، مما قد يحد من الطلب الصيني على الخام ويضغط على أسعار النفط.