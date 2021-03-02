سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط توسع خسائرها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-02T05:30:28+0000
أسعار النفط توسع خسائرها

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط أكثر من 1٪ يوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي مع تخلي المستثمرين عن مراكز شراء بسبب مخاوف من أن أوبك قد توافق على زيادة الإمدادات العالمية في اجتماع هذا الأسبوع.

ونزل خام برنت 71 سنتا أو 1.11 بالمئة إلى 62.98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بعد أن فقد 1.1 بالمئة في اليوم السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 59.85 دولارا للبرميل بعد أن فقد 1.4 بالمئة يوم الاثنين.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث في شركة نيسان للأوراق المالية، إن المستثمرين قلقون من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، مجموعة تعرف باسم أوبك +، ستعزز إنتاج النفط.

وتجتمع المجموعة يوم الخميس ويمكن أن تناقش السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.

وتراجع نمو نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر في شباط، مما قد يحد من الطلب الصيني على الخام ويضغط على أسعار النفط.

related

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

Date: 2020-11-23 05:57:32
أسعار النفط تحافظ على مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا وأوبك+

النفط يصل أعلى سعر منذ عام

Date: 2021-02-08 08:46:25
النفط يصل أعلى سعر منذ عام

اسعار النفط تتأرجح وتبقى دون 40 دولاراً

Date: 2020-09-15 06:48:52
اسعار النفط تتأرجح وتبقى دون 40 دولاراً

قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

Date: 2019-09-16 08:59:15
قصف ارامكو يشعل اسعار النفط في الاسواق العالمية

العراق يعتمد سعرين للنفط في الموازنة المالية العامة

Date: 2020-05-31 15:35:18
العراق يعتمد سعرين للنفط في الموازنة المالية العامة

أسعار النفط العالمية اليوم.. استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب

Date: 2020-10-15 05:51:18
أسعار النفط العالمية اليوم.. استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب

الكاظمي وبن سلمان يبحثان إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية

Date: 2020-08-19 19:31:02
الكاظمي وبن سلمان يبحثان إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية

خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل

Date: 2021-02-27 08:04:38
خام البصرة الخفيف ينخفض الى 64 دولاراً للبرميل