أسعار النفط تواصل مكاسبها مع تفوق توقعات الطلب التصاعدية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة، حيث فاقت التوقعات التصاعدية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف المخاوف بشأن تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في الهند واليابان والبرازيل.

وارتفع خام برنت لشهر يونيو 15 سنتًا، أو 0.22٪، إلى 66.93 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 63.99 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 13 سنتًا ، أو 0.20٪.

والتزمت منظمة أوبك للنفط، إلى جانب روسيا وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، بخططهم للتخفيف التدريجي لقيود إنتاج النفط من ايار الى حزيران ، بعد أن رفعت أوبك بشكل طفيف نمو الطلب لعام 2021 إلى ستة ملايين برميل يوميًا، كما تتوقع المجموعة أن تصل المخزونات العالمية إلى 2.95 مليار برميل في حزيران ، مما يجعلها أقل من متوسط 2015-2019.

وقال هووي لي الخبير الاقتصادي في بنك OCBC السنغافوري إن تؤدي حملات التطعيم في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى زيادة الطلب على النفط إلى مستوى قياسي بلغ 101.5 مليون برميل يوميًا هذا الصيف ، بينما حذر من أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في الهند والبرازيل يمكن أن يلحق الضرر بالطلب المحلي إذا تمت إعادة فرض عمليات إغلاق أعمق.